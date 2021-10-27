托卡耶夫总统出席“数字桥”国际创新论坛

哈通社/努尔苏丹/10月27日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统27日出席了在首都努尔苏丹举行的主题为《数字时代的生活方式（Digital Era Lifestyle）》第三届“数字桥（Digital Bridge）”国际创新论坛。

总统办公厅管理层、政府总理、内阁部长、国际机关领导、国内和国际分析人士出席了论坛。

托卡耶夫总统听取了阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）IT生态系统当前工作汇报，并了解初创项目落实进展。随后，总统主持召开了引进数字技术问题委员会会议。

托卡耶夫总统指出，实际应用数字化问题是我们的战略任务，也是我们国家的优先事项。他强调，不断现代化各类公共服务至关重要。

总统表示，不能只关注将公共服务转为数字化，要提供高质量服务。政府机构的数字化转型应成为打击官僚主义、腐败和低效率的工具。

托卡耶夫总统责成政府要与阿塔梅肯企业家协会合作，对所有公共服务进行分析，保障其数字优化。他强调，建筑业和土地关系领域是最重要的问题。

总统谈及建筑业领域当前情况，并强调了该领域相关公共服务分阶段数字化的重要性。他指出，土地管理领域数字化将保障土地分配工作的透明度。

托卡耶夫总统指示，要将商业用地的选择和分配完全数字化和加快创建统一的国家房地产地籍，并要求2022 年上半年启动该信息系统。

讲话中，托卡耶夫总统批评数字化进程的有效性，并向政府相关负责人员下达了具体工作任务。

总统表示，根据西门子（Siemens）公司的评估，哈萨克斯坦80%的工业企业自动化水平较低，处于工业2.0水平。他强调，要开展有效工作，加快过渡工业4.0时代。

托卡耶夫总统讲话中注重关注了我国IT行业的发展和提高竞争力问题。他认为，该领域的所有国内业务旨在响应国内市场的需求，特别是公共和准公共部门。

总统指出，要大力提高IT领域教育质量，并将该问题提升至国家任务。

最后，托卡耶夫总统还谈及了我国互联网和通讯质量，以及个人信息安全问题。

据悉，“数字桥（Digital Bridge）”国际创新论坛自 2018 年以来，已经成为了哈萨克斯坦IT 领域分享创新和思想的重要平台，令科技企业家和风险投资者、天使投资人和政府官员、IT 专业人士、博主和媒体齐聚一堂。

在论坛上，哈萨克斯坦数字生态系统的参与者和外国专家将分析该国的数字化进程，并为数字技术和创新的发展提出新的想法和举措。 2018-2019年，来自30个国家的280家IT企业、127位演讲嘉宾、50位风险投资人参加了论坛。此前两届论坛已经成功为哈国科技初创企业吸引了12亿坚戈的投资。

【编译：小穆】