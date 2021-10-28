哈萨克斯坦出口规模已恢复至疫情前水平

哈通社/努尔苏丹/10月28日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年1-8月，哈萨克斯坦实现货物贸易出口额374亿美元，较上年同期（318亿美元）增长17.6%，基本恢复至疫情前2019年同期的出口水平（376亿美元）。由于同期货物贸易进口仅增长2%，出口在哈对外贸易中的占比由57%升至60%。

哈贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）数据显示，原材料在哈出口中仍占主导地位，占比高达68%。制成品在出口中的占比为32%，其中高端产品出口占比仅为6%。出口增长主要来自于原油出口收入提高，1-8月，哈原油出口额192亿美元。除原油外，几乎所有各类大宗商品出口均呈现增长态势，只有天然气（-33%）、贵金属矿砂及其精矿（-4.6%）出口有所下降。非原材料类商品中，只有铀矿出口大幅下降44%。

统计期内，哈最大出口目的地为欧盟国家，出口额达到147亿美元，同比增长30%；第二大出口目的地为中国，出口额64亿美元，主要出口商品包括矿石、原油、天然气和铜；欧亚经济联盟成员国位居第三，出口额49亿美元，增长38%。

2021年上半年，哈实现出口额270亿美元，同比增长2.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】