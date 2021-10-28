哈萨克斯坦驻华大使参访国药集团中国生物

哈通社/努尔苏丹/10月28日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻中国​特命全权月大使哈毕特·霍伊什巴耶夫日前参访国药集团中国生物，并同该公司生物制品事业部总裁朱京津举行会谈。

消息称，哈萨克斯坦大使了解了国药集团的主要业务，在抗击新冠肺炎疫情中围绕“可诊、可治、可防”三个方面取得的科技攻关成果。中国生物首席科学家、副总裁张云涛参加会见。

朱京津表示，国药集团中国生物拥有102年的发展历史，6大业务板块，是全球唯一在3条技术路线上研发4款新冠疫苗的企业。此外，在抗击新冠疫情的科技攻关中，中国生物全球率先研发出2款新冠治疗特效药和3款检测试剂。目前，中国生物已经在新冠疫苗方面与哈方展开合作，未来，希望在大使的帮助与支持下，中国生物能够与哈方在更多方面展开合作，为全球抗疫贡献更多力量，造福中哈两国人民。

霍伊什巴耶夫大使表示，哈中是永久全面战略伙伴，我们在共建“一带一路”框架下的合作为两国人民带来实实在在福祉，也为国际社会树立了典范。国药集团中国生物新冠疫苗是全球最先上市的新冠疫苗，为全球抗疫发挥了重要作用。截至目前，已有400万剂中国生物新冠疫苗运抵哈萨克斯坦，为哈萨克斯坦新冠疫情防控起到了至关重要的作用，我们对国药集团中国生物所提供的帮助与支持表示衷心的感谢。与此同时，我们也非常希望能够同中国生物在更广阔的范围内展开合作，共同助力全球战疫。

哈萨克斯坦驻华大使助理阿尔努尔·别克塔索夫、使馆三秘恒巴特·哈巴谢娃，中国生物总裁办公室主任席亮、临床医学中心副主任杨云凯、营销中心副总经理舒祥、营销中心国际贸易部经理董俊，国药国际国际营销中心副总经理王莹等出席活动。