哈萨克斯坦下调可再生能源上网电价

哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部第一副部长穆拉特·朱列别科夫27日出席新闻发布会，介绍哈国内太阳能和风能发展现状及前景。

朱列别科夫表示，哈生态部已制定了发展可再生能源的具体长期目标。自2018年起，哈政府对可再生能源发电项目实行公开电子拍卖，取得良好效果。得益于实施电子竞拍，过去三年中，太阳能发电的上网电价下降了64%，风能和水力发电上网电价下降了23%，这是一项可喜的成果。

朱列别科夫指出，创造竞争环境也是导致可再生能源上网电价下降的直接原因。哈萨克斯坦与阿联酋开展合作，按照国际惯例，引入竞价交易和签署战略协议等新的机制，从而加剧竞争并带动电价降低。

出席吹风会的哈生态部部长塞热克哈里·布列克舍夫表示，目前，可再生能源技术已经变得更加普及，价格也更为便宜。以太阳能为例，过去十年间，太阳能发电的技术成本下降了8倍。目前，碳捕获和封存技术依然十分昂贵。再过10-15年，这些技术将会变得更加便宜和普及。因此，预计2040年之后哈可再生能源领域将迎来投资高峰。预计到2060年，部分二氧化碳排放将被植被和土壤吸收，部分排放将转化为可再生能源。

【编译：木合塔尔·木拉提】