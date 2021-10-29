首任总统会见阿布扎比王储

哈通社/努尔苏丹/10月29日-- 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫28日会见阿布扎比王储、阿联酋武装部队副总司令谢赫·穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬。

会谈期间，首任总统和阿布扎比王储对哈萨克斯坦与阿联酋友好关系的蓬勃发展给予了高度评价。

同时，谈到了哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对阿布扎比进行的访问成果。 访问期间，双方签署了关于建立长期战略伙伴关系的政府间文件，以发展总投资超过60亿美元的哈萨克斯坦优先经济领域的项目。

首任总统就阿联酋建国50周年表示了祝贺。他指出，在短短的历史时期内，阿联酋在各个领域取得了巨大成功。

同时，首任总统向谢赫·穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬授予“无核世界与全球安全纳扎尔巴耶夫贡献奖 ” ，以表彰他对和平、地区稳定和可持续经济发展的贡献。

阿布扎比王储向首任总统和纳扎尔巴耶夫贡献奖委员会表示了感谢，并谈到了纳扎尔巴耶夫在建立和加强哈萨克斯坦与阿联酋关系方面的重要作用和贡献，表示相信两国之间的合作将能够进一步深化。

此外，双方还就国际和地区议程的热点问题交换了意见。

【编译：阿依波塔】