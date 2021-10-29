独联体劳动部长举行会晤 就劳动保障领域进行讨论

哈通社/努尔苏丹/10月29日 -- 独联体成员国劳动、就业和社会保障咨询委员会第三十四次会议28日以在线形式举行。

来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、俄罗斯联邦、白俄罗斯、亚美尼亚等国的职能部委负责人，以及欧亚经济委员会、国家间统计委员会、独联体执行委员会等组织的代表共同出席了此次会晤。

会议由白俄罗斯共和国咨询委员会主席、劳动和社会保障部部长伊琳娜·科斯特维奇主持，她向与会者介绍了咨询委员会第三十三次会议上所做决定的执行情况。

会上，哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长塞日克·沙普肯诺夫向与会各方介绍了哈国在保障国民就业和确保劳工权利方面采取的各项措施。他还指出，今年是《阿拉木图宣言》签署 30 周年，该宣言定义了独联体的目标和原则。

沙普肯诺夫强调，咨询委员会成员在概念文件、劳工标准、专业标准、工作场所的工作条件和其他领域的制定方面做了大量工作，为发展旨在加强信任和相互理解的合作，促进维护独联体稳定和安全的举措作出了重要贡献。

期间，与会各方还针对改善独联体社会保障领域的监管框架和远程工作监管开展相互交流信息和经验的可能性进行了讨论。

此次会议最后，哈萨克斯坦接替白俄罗斯，开始担任委员会2021~2022年度轮值主席。

【编译：木合塔尔·木拉提】