马明视察阿克莫拉州“乡村-国家摇篮”项目实施情况

哈通社/努尔苏丹/10月29日—根据政府总理阿斯哈尔·马明下达的指示，10月27日起，哈萨克斯坦中央行政机构负责人开始对全国各地进行工作视察，就实«乡村-国家摇篮»项目的实施情况进行了解。

据了解，哈萨克斯坦全国范围内已确定了3561个有发展前景的村庄，其居住人口占全国农村人口的89%。2019-2020 年，在«乡村-国家摇篮 « 项目的住房和公共服务、交通、教育、卫生、文化和体育领域，以及就业路线图和光明宅基地等项目框架下，实施了价值为6180亿坚戈的1.2万个项目。

未来四年，«乡村-国家摇篮»项目的资金规模将增至8000亿坚戈，考虑到所有资金来源，计划投入1.3万亿坚戈用于农村的现代化建设。

具体来讲，到2025年，农村居民供水服务覆盖率将达到100%，并修建1万公里道路以及1.2万公里工程网络，建设数千个社会基础设施以及5000所农村学校。

同时还将在农业综合企业领域实施价值达4.5万亿坚戈的约1000个项目。在此框架内，农业劳动生产率将提高2.5倍，农产品出口翻番，加工产品比重将达到70%。100万农村居民收入将增加，并创造50万个农业领域的就业岗位。

此外，10月29日，总理马明在对阿克莫拉州进行工作视察期间，对该州阿斯特拉罕卡村和巴斯套村的医疗、教育、文化和体育，以及农业综合企业设施进行了走访视察。

据悉，阿克莫拉州共有298个有发展前景的村庄。2019-2021年，对该州农村地区的基础设施现代化建设共拨款700亿坚戈。

此外，在«乡村-国家摇篮»项目框架内，在社会基础设施、住房和公共服务、农村道路、供水系统维修和建设领域共实施88个项目，创造了1140个就业岗位，其中包括稳定岗位200个。

«托卡耶夫总统特别关注‘乡村-国家摇篮’项目的实施和改善农村地区的生活质量。政府成员已开始对全国所有地区进行视察，以监测该项目和其他农村地区发展规划的实施情况。农村基础设施现代化建设的实施进度将受到特别控制。»马明说。

【编译：达娜】