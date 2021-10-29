位于努尔苏丹的国际突厥学院搬迁至新办公楼

哈通社/努尔苏丹/10月29日 —— 位于首都努尔苏丹的国际突厥学院近日正式搬迁至新的办公大楼。

哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫、外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫、文化和体育部部长阿赫托特·拉伊穆库洛娃、政府官员和议会议员、土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦驻哈大使，以及哈萨克斯坦学者和社会功勋人士出席了国际突厥学院新办公楼剪彩仪式。

国务秘书在发表讲话时说：“哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下成立的突厥学院当前已成为促进突厥世界精神文化合作的国际组织。在托卡耶夫总统的支持下，国际突厥学院今天正式搬迁至新办公大楼。国际突厥学院为兄弟人民之间的语言、文学和文化现代化做出了巨大贡献。”

同时，哈萨克斯坦国务秘书向土耳其人民致以国庆日祝贺。

国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里表示，新办公楼将分为办公区、博物馆和图书馆。

当天，哈萨克斯坦首位人类学家沃拉扎克·斯马胡洛夫的《关于哈萨克人民及其祖先的人类学论文》新书首发仪式在国际突厥学院新办公楼举行。

【编译：小穆】