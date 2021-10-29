哈通社/努尔苏丹/10月29日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫29日接见能源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫。

会谈中，总统指出，须防止国内燃料和润滑油库存的急剧下降，并对导致国内市场出现此类情况发生的相关机构的工作给予了批评。总统强调，必须为工业和居民日常生活提供稳定不间断的电力供应，并创造额外的生产能力。

穆尔扎哈利耶夫向总统汇报了有关为弥补供应缺口而采取的紧急措施。具体来讲，阿特劳炼油厂的维修工作已推迟至2022年，此外，正在与俄罗斯能源部进行谈判，以从邻国进口15万吨柴油。据他表示，目前情况已趋于稳定。

能源部长还向总统简要介绍了哈萨克斯坦至2035年电力行业发展平衡预测。据其表示，预计未来十年内的电力消耗将逐年增长。在此方面，计划通过可再生能源以及天然气和水力发电站来增加产量。

总统还听取了为控制数字采矿而采取的相关措施，这主要与未注册的经营实体有关。部长指出，«灰色»矿工消耗的电力高达1200兆瓦，目前正在进行积极识别工作。

总统指示政府在必要时与其他主管当局一同加快此项工作，同时不要拖延对矿业立法的监管问题。与此同时，«白色»矿工的采矿活动将不受额外限制。

总统指出，哈萨克斯坦拥有丰富的资源，可以为国内市场提供优质燃料和不间断电力。总统指示能源部长采取适当措施应对挑战。

【编译：达娜】