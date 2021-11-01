第三次全国人口普查工作进入数据处理阶段

哈通社/努尔苏丹11月1日 —— 据国家统计局消息，第三次全国人口普查工作11月1日正式进入数据处理阶段。

数据显示，截至目前，哈萨克斯坦全国已有19 450 179人完成2021年全国人口普查登记工作，这一人数相当于全国原有登记人口总数的102.2%（2021年8月1日为19 029 507人）。

据了解，普查数据处理阶段为8天。

据悉，数据处理阶段是人口普查工作期间的全面人口普查和数据质量的验证，并确保访调员已访问过每个住所，以及将所有受访者的数据填写了普查表。

普查工作结束后7天内，观察员将与访调员一起参访普查区至少10%的住户，对受访者进行调查。

2021年哈萨克斯坦全国人口普查于9月1日正式启动。人口普查将采取在线填报和入户访问两种方式进行。在线普查于9月1日至10月15日期间，而传统的入户普查于10月1日至30日期间进行。

值得一提的是，包括因公前往外国居住12个月以上时间的哈萨克斯坦公民（驻外使馆、机构工作人员及其家眷）、根据协议前往外国工作一年以内的哈萨克斯坦公民、根据博拉沙克奖学金计划赴外国留学的留学生、临时赴外国旅行的哈萨克斯坦公民、在哈短期居留（12月内）的外国公民、在哈居住的无国籍人士和难民等也在此次人口普查登记的行列。

全面人口普查结束后，将公布哈萨克斯坦实际人口和常住人口信息。

哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。此次人口普查的口号是：“在哈萨克斯坦每一个人都很重要！（Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»）”

【编译：小穆】



