哈萨克斯坦将继续加强同法国的医疗合作

哈通社/努尔苏丹/11月3日 – 哈萨克斯坦卫生部副部长玛拉特·舒然诺夫2日以在线形式出席了《法国医疗保健创新》论坛。

副部长在会上发表贺词中指出，哈法两国29年来的双边合作取得了长足的进步，体现了相互信任、平等和尊重。他强调，今年5月签署的《哈法卫生合作意向宣言》为双边合作注入了新的动力。

据其介绍，作为落实《宣言》的一部分，法国居里研究所的代表访问了哈萨克斯坦的医疗机构，就新技术的实践经验和理论知识等提供了指导，并签署了双边合作备忘录。在科学技术快速发展的背景下，这些创新在卫生领域的有效实施非常重要，因此有必要继续不断加强哈法之间在该领域的深入合作。

玛拉特·舒然诺夫进一步指出，哈卫生部作为医学领域的政府机构，将不断加强与法国开展在医疗保健领域的合作，并计划邀请法国制药企业就在哈本地化生产药品进行协商。

据副部长介绍，目前哈国正在同法国生物制药公司 SANOFI开展糖尿病、心血管疾病方面的研究合作，与ASPEN、Aspen NoterDam de Bonneville、Pierre Fabre等企业的合作也在实施当中。

据了解，目前在哈萨克斯坦国内药品市场中，有来自法国的255种药物和220种医疗产品注册流通。