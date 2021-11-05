哈国企业参展第四届中国国际进口博览会

哈通社/努尔苏丹/11月5日 -- 据斜体字报消息，哈萨克斯坦农业综合企业计划在中国上海市举行的第四届中国国际进口博览会上签署92份总金额达1亿美元的供货合同。

哈贸易与一体化部消息称，第四届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕。因疫情影响，今年展会仍然将以线上结合线下的形式举行，包括产品样品的实物展示和企业的远程参与。哈萨克斯坦国家馆将展示26家农企的产品和出口潜力。

贸易部表示，哈萨克斯坦参加第四届中国进博会的组织方是QazTrade贸易政策发展中心。根据本次展会的成果，预计将签署总金额约1亿美元的供货合同，供应产品涉及大豆、玉米、大麦、亚麻籽、油菜籽和葵花籽油、葵花籽粕、麦麸颗粒、牛肉、奶制品等。

据贸易部称，展会框架内，所有企业都将有机会在专门的会议室与潜在的中国合作伙伴进行线上和线下的B2B谈判（同时提供哈萨克语和俄语的同声翻译）。

哈萨克斯坦国家馆将由生产肉类（牛肉、羊肉、马肉）、内脏、禽肉类（包括鸡肉）、鱼类半成品、蓝湿牛皮半成品、肉骨粉等肉类产品的生产企业参展。还将展示植物油、天然和复原果汁、罐装水果和蔬菜、乳制品、面粉和谷物、蜂蜜、混合饲料等其他农产品。

2018年，首届中国国际进出口博览会在中国国家主席习近平的倡议下举行。来自150个国家的3700家企业参展，中国专业采购人员30多万人次入场。

哈萨克斯坦自2018年首届中国进博会启动以来每年都参加该展会。2020年，由于防疫措施限制，35家哈萨克斯坦企业以远程形式参加了展会，签署合同总金额超过1.35亿美元。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



