阿什姆巴耶夫会见波兰参议院议长

哈通社/努尔苏丹/11月8日—参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫8日会见前来哈萨克斯坦进行正式访问的波兰参议院议长托马斯·格罗兹基。

会谈中，双方表示，两国当前建立了互相信任的高级别对话机制，并强调了在两国议会关系中推动和支持这一对话的重要性。

«哈萨克斯坦参议院有兴趣深化与波兰之间的议会合作关系。目前哈萨克斯坦议会两院与波兰方面建立了合作小组。两国可以在未来组织各种联合活动，相信这将为双边合作注入新的动力。» 阿什姆巴耶夫说。

此外，议长还谈到了哈萨克斯坦参议院目前的活动议程，并介绍了旨在实施国家元首政治改革的相关立法工作。

«在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于现代化的议程上提供高质量的立法是参议院的优先事项之一。这些立法致力于政治制度的进一步民主化，确保其透明度，提高政治竞争，为实现公民权利创造必要条件。截至目前，哈萨克斯坦议会在此方面通过了一系列法律文件。»他说、

同时，双方还强调了议会援助对加强经贸合作的重要性，以及在农业、运输、物流、制药、建筑、工程、旅游和其他有前景的领域的双边关系。

【编译：达娜】