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    21:53, 08 11月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦第三次全国人口普查工作正式结束

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    哈通社/努尔苏丹/11月8日 —— 据国家统计局消息，第三次全国人口普查工作11月8日00:00时正式结束。

    根据普查登记和数据处理工作结果，超过1960多万人参与了今年的人口普查。

    据了解，第三次人口普查初步数据将于12月份公布。

    据悉，2021年哈萨克斯坦全国人口普查于9月1日正式启动。人口普查将采取在线填报和入户访问两种方式进行。在线普查于9月1日至10月15日期间，而传统的入户普查于10月1日至30日期间进行。

    11月1日，人口普查工作正式进入为其8天的数据处理阶段。

    值得一提的是，包括因公前往外国居住12个月以上时间的哈萨克斯坦公民（驻外使馆、机构工作人员及其家眷）、根据协议前往外国工作一年以内的哈萨克斯坦公民、根据博拉沙克奖学金计划赴外国留学的留学生、临时赴外国旅行的哈萨克斯坦公民、在哈短期居留（12月内）的外国公民、在哈居住的无国籍人士和难民等也在此次人口普查登记的行列。

    哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。此次人口普查的口号是：“在哈萨克斯坦每一个人都很重要！（Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»）”

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 人口 统计 黄金储备
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