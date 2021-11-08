哈萨克斯坦第三次全国人口普查工作正式结束

哈通社/努尔苏丹/11月8日 —— 据国家统计局消息，第三次全国人口普查工作11月8日00:00时正式结束。

根据普查登记和数据处理工作结果，超过1960多万人参与了今年的人口普查。

据了解，第三次人口普查初步数据将于12月份公布。

据悉，2021年哈萨克斯坦全国人口普查于9月1日正式启动。人口普查将采取在线填报和入户访问两种方式进行。在线普查于9月1日至10月15日期间，而传统的入户普查于10月1日至30日期间进行。

11月1日，人口普查工作正式进入为其8天的数据处理阶段。

值得一提的是，包括因公前往外国居住12个月以上时间的哈萨克斯坦公民（驻外使馆、机构工作人员及其家眷）、根据协议前往外国工作一年以内的哈萨克斯坦公民、根据博拉沙克奖学金计划赴外国留学的留学生、临时赴外国旅行的哈萨克斯坦公民、在哈短期居留（12月内）的外国公民、在哈居住的无国籍人士和难民等也在此次人口普查登记的行列。

哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。此次人口普查的口号是：“在哈萨克斯坦每一个人都很重要！（Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»）”

【编译：小穆】