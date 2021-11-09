希腊疫情形势急剧恶化 政府考虑紧急计划

哈通社/努尔苏丹/11月9日 —— 据中新社消息，希腊国家公共卫生组织当地时间8日晚宣布，过去24小时，该国新增7335例新冠确诊病例，再次刷新单日新增病例记录。

希腊《中希时报》报道，进入11月后，希腊疫情形势急剧恶化。有预测称，本周日增病例可能上升至1万例。

据报道，11月第一周，希腊日增的新冠确诊人数，屡次刷新疫情暴发以来的单日确诊最高纪录。

日前，雅典和比雷埃夫斯医院联合会主席玛蒂娜·帕格尼(Matina Pagoni)接受采访时，对未来疫情在希腊的发展形势敲响了警钟。

她说：“目前首都雅典所在的阿提卡地区医院中面临的压力十分巨大。我们正在经历一个艰难的时期。根据我们掌握的流行病学数据，本周的日增新冠确诊病例数可能会上升至1万例”。“更加糟糕的局面可能还没有到来，我不确定到本月结束时会发生什么”。

据当地媒体报道，尽管6日开始，新的防疫措施已经生效，但希腊政府已经正在考虑“B计划”，以遏制病例继续激增的局面。

报道称，希腊政府已经决定，在必要的时候，采取与2020年相同的措施，一方面加强国家卫生系统建设，另一方限制娱乐活动。

其中，加强卫生系统建设的计划，包括限制和推迟非紧急手术，为新冠患者保留更多病床，让私立诊所参与到对新冠患者的收治工作中，以及邀请私人执业医生为公立医疗系统提供服务等。

而对于餐饮和娱乐业，“B计划”则考虑要求这些企业在场地内只允许接待就坐顾客，以避免由于过多顾客站立导致拥挤，造成病毒传播，同时禁止播放背景音乐，并限制餐厅和酒吧的开放时间等。

报道称，“B计划”何时实施、是否实施，在很大程度上取决于本周的疫情发展情况。新增病例人数、住院人数和重症患者数都是希腊政府重点考虑的指标。

乐观主义者预计，从本周开始，疫情曲线将趋于平缓。但也有一些卫生专家认为，这波疫情将在11月底达到顶峰，而12月也将会是一个极具挑战性的月份。

当地时间8日，希腊总理米佐塔基斯同贸易和餐饮业企业代表举行会谈，商讨如何更好地协调和实施防疫措施。会上，米佐塔基斯再次重申，希腊的经济活动和社会生活不会因为疫情原因而再次关闭。

同时，希腊总理对贸易和餐饮行业在遵守新的防疫规定方面做出的努力，表示肯定。他说：“我再次声明，希腊的经济和社会活动不会再次关闭，接种疫苗人群的自由不会被剥夺。那些尚未接种疫苗的人也应该得到保护。但要实现这些目标，除了加强检查外，我们还需要加大合作。”

在经济方面，他还指出，各级政府已经调动了高达420亿欧元的资金，以应对疫情影响，最困难的时期已经过去。

他补充说，与此前情况不同的是，目前希腊已经有了足够的疫苗保护民众健康。其并强调，说服更多民众接受新冠疫苗接种、稳步推进加强针接种工作和做好日常防护，是顺利通过疫情这个“危机之门”的三把钥匙。