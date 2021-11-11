哈、乌、塔联合成立中亚工会理事会

哈通社/努尔苏丹/11月11日 – 中亚国家工会理事会在乌兹别克斯坦首都塔什干正式成立。

据哈萨克斯坦共和国工会联合会消息，哈萨克斯坦共和国工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林、乌兹别克斯坦共和国工会联合会主席库德拉图拉·拉菲科夫和塔吉克斯坦独立工会联合会主席马利克肖·内马佐达在乌兹别克斯坦首都塔什干共同签署了关于成立中亚国家工会理事会的议定书。

在中亚工会理事会成立后举行的第一次大会上，乌兹别克斯坦工会联合会主席库德拉图拉·拉菲科夫表示，三个国家最大的工会实施合并的决议是一项重要的共识。他强调，通过这一举动，中亚工会理事会的成员将在保护职工的社会、劳动、职业、经济和其他合法权益，推进工会的权利和保障方面取得更加有力的支持。

哈萨克斯坦工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林指出，中亚工会理事会的成立，将有助于加强中亚各国工会之间的合作和团结，为中亚国家的1500万工人带来更加体面的工作环境和更加公平的薪酬待遇。

他还提议，今后每年举办一次中亚次区域工会论坛，在乌兹别克斯坦工会联合会下属的工会学院的基础上创建一个单一的教育中心，并联合开展工会会员的疗养和旅游方案。

塔吉克斯坦独立工会联合会主席马利克肖·内马佐达强调称，理事会成员的共同目标是保护工人的利益和权利。

国际劳工组织欧洲和中亚分部负责人谢尔盖·格洛瓦茨卡斯、国际劳工组织东欧和中亚办事处首席人力资源官高察·亚力山德拉等也出席了中亚工会理事会第一次大会。

国际劳工组织的代表对中亚国家工会理事会的成立表示欢迎，并表示愿意为理事会的发展提供全面支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】