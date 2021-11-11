韩国将扩大管理品目防止再次出现物资供应短缺

哈通社/努尔苏丹/11月11日-- 据韩联社消息，韩国政府为防止再次出现物资缺货危机，决定对日本对韩采取限贸措施后指定的338个管理品目进行扩容。

产业通商资源部第一次官朴真圭11日在大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）主持召开供应链安全检查会议。会议聚焦了各产业存在供需困难的产品，并讨论了包括扩大管理品种在内的解决方案。

半导体、显示器、汽车、生物、电池、钢铁、石油等主要行业协会和团体，大韩贸易投资振兴公社，韩国贸易协会，韩国贸易保险公社，韩国进口协会等的相关人士出席会议。

朴真圭表示，为了防止再次发生类似尿素供应短缺的危机，将扩大并改编技术难度和对外依存度较大的管理品目。即便是通用类品目，但由于与民众生产生活密切相关，计划将波及影响较大的品种或对特定国家依赖度高、国内生产力不足的品种列入管理对象。政府将对品目进行实时监测。制定捕捉到危机征兆时的应对指南，培养应对危机的能力。对于价格暴涨或供需困难的品目，将探索关税配额、应急物资储备等支援方案。

此外，会议还探讨了尿素缺货事态现状及进口多元化方案。韩国企业从中国签约购买的1.87万吨尿素正走出口流程。政府计划从中国以外地区进口1万吨车用尿素，可以确保3万吨尿素和700万升尿素溶液。政府还将与大韩贸易投资振兴公社一道，继续挖掘可进口的尿素，并对物流通关和财政纳费支持等尿素供需现状进行全面检查，尽最大努力稳定尿素供应。