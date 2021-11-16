哈萨克斯坦在疫苗接种方面位居独联体第一

哈通社/努尔苏丹/11月16日—哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔16日在政府会议上表示，哈萨克斯坦在接种新冠疫苗方面位居独联体国家第一。

据部长介绍，目前，全国有2个地区处于疫情«红区»（巴甫洛达尔州和北哈州），5个地区处于«黄区»（卡拉干达州、库斯塔奈州、阿克莫拉州、阿特劳州和努尔苏丹市），10个地区处于疫情«绿区»（阿拉木图市、奇姆肯特市、 阿克托别州、阿拉木图州、 西哈州、突厥斯坦州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、东哈州）。病毒传播指数为0.96。近两个月，全国感染率和死亡率分别下降了3.8倍和2.4倍。

8月1日以来，全国传染病医院普通病床满床率从56%下降到30%，康复病床使用率从45%下降到20%。过去三个月，患者人数减少了2.6倍—从90 767人减至34 068人。

此外，部长表示，疫苗接种工作仍在继续。当前全国共有850万人接种了第一针（占接种人群的75.1%或全国总人口的45.3%），780万人接种了第二针（占接种人群的68.8%或全国总人口的41.5%）

«在开展新冠病毒疫苗接种的207个国家中，哈萨克斯坦在完整接种两针方面排名第104位，而在独联体国家中位居第一。»部长说。

在此方面，卫生部长呼吁未接种疫苗的民众积极接种疫苗。

«根据今年2月1日以来的数据显示， 95%的新冠肺炎危重患者尚未接种新冠疫苗，而在使用呼吸机协助治疗的病患中，96%的患者未曾接种新冠疫苗。

这些数据再次表明了疫苗接种的有效性，对此，我再次呼吁，尚未接种疫苗的民众作出正确决定。接种疫苗不仅能保护自己，还能保护亲人、同事的健康。»部长说。

【编译：达娜】