辉瑞授权中低收入国家自行仿制该公司的抗新冠口服药物

哈通社/努尔苏丹/11月17日 -- 据Euronews消息，美国辉瑞公司与联合国支持的MPP（药品专利池）签订一份转授权协议，允许仿制药制造商为95个低收入和中等收入国家生产廉价版的抗新冠病毒药物。

辉瑞公司周二发布公告称，这份授权协议将允许更多药厂为中低收入国家生产该公司蛋白酶抑制剂PF-07321332的仿制药。

辉瑞声明称，只要新冠疫情被列为公共卫生紧急事件，辉瑞将不会从低收入国家的销售中获得使用费，也不会从协议涵盖的中等收入国家获得使用费。

根据11月初的数据，PF-07321332与抗病毒药利托纳韦联合使用（统称Paxlovid），在实验中能够将轻、中症且存在基础疾病的新冠肺炎患者住院或死亡概率降低89%。

虽然目前辉瑞还没有公布价格，但预计此药的价值不菲，对于许多中低收入国家而言可能难以承受。

根据辉瑞与MPP达成的协议，在世卫组织仍然将新冠肺炎定义为公共健康危机的前提下，将允许MPP免专利费向符合条件的药厂授权生产仿制药，并与利托纳韦一起供应95个中低收入国家，覆盖全球53%的人口。

据悉，俄罗斯已允许辉瑞在该国对 90 名志愿者进行PF-07321332药物的临床试验。

【编辑：木合塔尔·木拉提】