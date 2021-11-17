纳扎尔巴耶夫会见多国政要

哈通社/努尔苏丹/11月17日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫17日分别会见为出席“阿斯塔纳俱乐部-2021”会议到访努尔苏丹的多个国家政要。

消息称，首任总统分别会见了土耳其前总统阿卜杜拉·居尔、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克、格鲁吉亚统一民族运动党主席妮诺·布尔贾纳泽、英国-哈萨克斯坦协会主席鲁珀特·古德曼。

会谈中，首任总统感谢土耳其前总统积极参与“阿斯塔纳俱乐部”会议，并高度评价了其为双边合作关系的发展做出的贡献。

土耳其前总统指出了“阿斯塔纳俱乐部”议程框架下讨论国际问题的重要性，以及纳扎尔巴耶夫在加强欧亚大陆安全和合作的重要作用。

纳扎尔巴耶夫同斯洛文尼亚前总统就欧亚大陆一体化进程问题深入交换了意见，并共同指出了2010年在努尔苏丹召开的欧安组织峰会的历史性意义。

会见格鲁吉亚统一民族运动党主席时，双方就今天举行的“阿斯塔纳俱乐部”议程和共同关心的国际热点问题深入交换了意见。

此外，纳扎尔巴耶夫感谢英国-哈萨克斯坦协会主席鲁珀特·古德曼出席“阿斯塔纳俱乐部”会议。

古德曼先生高度评价了“阿斯塔纳俱乐部”的组织水平，并感谢首任总统的热情接待。

【编译：小穆】