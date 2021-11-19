马明出席欧亚政府间理事会总结会议

哈通社/努尔苏丹/11月19日—据政府总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明出席由哈萨克斯坦主持召开的欧亚政府间理事会总结会议。

总理在讲话中指出，哈萨克斯坦在担任欧亚经济联盟主席国期间，在优先事项的落实工作方面取得了卓有成效的成果。

总理指出，今年，为重振欧亚经济联盟内部的工业合作做了大量工作。根据上半年的结果，欧亚经济联盟工业产值达到6200亿美元，较2020年同期增长4.4%。中间产品相互贸易额增长40%，达到203亿美元。自年初以来，1172家由欧亚经济联盟成员国参与的新合资企业在哈萨克斯坦注册（+ 9%）。

总理还提到了在确定和消除欧亚经济联盟内部相互贸易壁垒方面所做的相关工作。他表示，目前，欧亚经济联盟内部市场壁垒已消除80%。今年前九个月，联盟内部相互贸易额约为520亿美元，同比增长32.5%。

此外，在发展欧亚经济联盟过境和运输潜力框架内，今年还批准通过了2021-2023年交通运输政策实施路线图，其中规定了整合成员国运输综合体的相关措施。

今年前10个月，过境哈萨克斯坦发往中亚、欧洲和远东地区的集装箱运量为88.32万个标准箱，同比增长25%，中国-欧洲-中国运输线集装箱运输量同比增长36%，达60.45万个标准箱。

马明指出，跨境贸易基础设施的建设工作，以及欧亚经济联盟主要贸易伙伴的经济持续复苏，成为欧亚经济联盟外贸大幅复苏的重要因素。今年1-9月，欧亚经济联盟国家的对外贸易额为5960亿美元，较2020年同期增长32.7%。

会议期间，与会代表们批准通过了《2021-2024年关于确保欧亚经济联盟成员国冶金企业原材料供应的行动计划》，并签署了欧亚经济联盟国家交换信用历史中所含信息的程序的协议。

值得一提的是，出席此次总结会议的还包括亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、吉尔吉斯斯坦内阁主席阿阿基尔别克·扎帕罗夫和古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯。

在对埃里温进行工作访问期间，马明与俄罗斯总理及白俄罗斯总理举行了双边会谈。

【编译：达娜】