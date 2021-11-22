第十届民间论坛正式开幕

哈通社/努尔苏丹/11月22日--“为社会和国家的可持续发展合作30周年”主题第十届民间论坛22日开幕。

论坛由哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃和哈萨克斯坦公民联盟主席巴努·努尔哈兹耶娃主持开幕。

新闻和社会发展部部长在讲话中指出，第十届公民论坛的工作是致力于哈萨克斯坦独立30周年成果的重要活动。哈萨克斯坦的民间部门在独立之初就有数十个非政府组织，如今已成为中亚最发达的公共机构。

«公民论坛是一个产生想法和倡议，部长和各州州长们与民间社会活动家共同制定联合行动计划，并吸引非政府组织解决一些社会问题问真实工作过程。»她说。

值得一提的是，欧安组织、联合国开发计划署、联合国儿童基金会、联合国教科文组织和美国国际开发署等国际合作伙伴首次出席哈萨克斯坦本届民间论坛。

在这方面，巴拉耶娃指出了他们对哈萨克斯坦民间社会的发展做出的重大贡献。 «我想就建设性对话和宝贵建议、相互理解和支持向他们表示感谢。»她说。

哈萨克斯坦公民联盟主席巴努·努尔哈吉兹耶娃指出，民间论坛是在社会、政府和企业之间建立建设性对话的平台。

第十届民间论坛计划于 11 月 22 日至 26 日在努尔苏丹和阿拉木图以线上线下混合模式举行。

有意参加论坛的公民可通过在 YouTube 和 Facebook 上的直播页面进行互动并提出问题，论坛对所有人开放。

预计有来自非政府组织、社会、政府机构和准公共部门、媒体和企业的2万多人参与本届论坛。

【编译：阿依波塔】