参议院议长会见莫斯科及全俄罗斯牧首基里尔

哈通社/努尔苏丹/11月26日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在对莫斯科进行工作访问期间，与莫斯科及全俄罗斯牧首基里尔举行会晤。

会谈中，议长向基里尔转交了托卡耶夫在总统邀请其出席于2022年9月举行的第七届世界传统宗教领袖大会的邀请函。

议长指出，哈萨克斯坦人赞赏基里尔牧首为促进世界道德和伦理价值观、发展宗教间对话、加强各国人民之间的和平与和谐所做的贡献。

双方还就即将举行的世界传统宗教领袖大会的筹备工作进行了讨论。

«哈萨克斯坦在过去的18年里已经组织了六次大会。在此期间，哈萨克斯坦的宗教间论坛已成为公开对话的权威和知名平台。我们借此机会感谢莫斯科牧首一直以来对哈萨克斯坦倡议的积极支持。»阿什姆巴耶夫说。

同时，双方还谈到了哈萨克斯坦和俄罗斯之间高水平的合作关系。

«哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为两国合作发展做出了巨大贡献。继续这种政治连续性，现任总统托卡耶夫强调有必要进一步加强两国之间的合作。对此，哈萨克斯坦议会在法律层面上确保我们各国领导人达成的协议，并为进一步发展哈俄关系创造一切必要条件。» 阿什姆巴耶夫说。

基里尔则感谢哈萨克斯坦总统邀请其参加大会，并赞扬了哈萨克斯坦在全球层面促进宗教间对话的努力，同时强调了纳扎尔巴耶夫和托卡耶夫总统在加强国家独立和建设和平与和谐的有效模式方面的突出作用。

会谈最后，阿什姆巴耶夫表示愿意继续共同努力，促进国际层面的宗教间对话与和谐。

【编译：达娜】