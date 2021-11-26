第三届哈乌区域合作论坛在突厥斯坦举行

哈通社/努尔苏丹/11月26日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明与乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫26日在突厥斯坦市举行会晤，并参加第三届哈乌区域合作论坛。

双方就发展经贸、投资、农业、过境运输、水利能源、产业合作、旅游等领域合作的热点问题进行了讨论。

据悉，2021年前9个月，哈乌双边贸易额超过29亿美元，较2020年同期增长28.5%。按照今年的结果，乌兹别克斯坦有可能成为哈萨克斯坦最大的五个贸易伙伴之一。目标是在2022年将相互贸易增至50亿美元，在5年内增至100亿美元。目前正在实施一项在两国边境建立«中亚»国际贸易和经济合作中心的项目。

总理表示，哈乌两国在工业和轻工业领域的合作充满活力，并指出两国在工程、建筑和制药行业的合作潜力巨大。



总理提到了哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦在过境和运输领域的高水平合作。目前双方正在实施重大联合项目，包括发展铁路基础设施，现代化检查站，制定有利的货运关税政策。今年前10个月哈乌之间的铁路运输量达2050万吨。

总理还强调了两国在环境、水和林业领域合作的重要性。在共同努力下，托克托古尔水库和凯拉库姆水库在生长季节补充供水，满足了哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦农业生产者的需求。同时，两国在解决咸海紧迫的环境问题方面也在实施联合项目，以支持整个咸海地区的社会经济发展。

在此次论坛框架内，两国在工程、农工综合体、建材、电气产品、医疗器械、基础设施建设等领域签署了54项投资和商业协议，总额达6.113亿美元。

根据访问行程，两国总理出席了纳扎尔巴耶夫精英学校的开学典礼，并参观了亚萨维陵墓、«伟大草原之国»中心等旅游设施。

【编译：达娜】