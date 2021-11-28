奥密克戎毒株传入多国 科学家敦促“快打疫苗”

哈通社/努尔苏丹/11月28日-- 据新华社消息，严防新冠病毒变异毒株奥密克戎扩散成为全球防疫新目标。26日至27日两天内，已有不少国家针对最早报告新毒株的南非及其周边数国实施跨国航班和旅行禁令，希望将这一可能比德尔塔更危险的新毒株隔绝于国门之外，但英国报告首批奥密克戎毒株确诊病例，德国、捷克、荷兰等欧洲国家发现相关疑似病例。

卫生界人士说，广泛接种新冠疫苗现阶段仍是遏制病毒扩散的有效方法，民众应尽快接种。

新毒株已潜入欧洲。英国卫生部27日确认，英国境内发现两例奥密克戎毒株感染病例，患者曾到南部非洲地区旅行，现已被隔离。

比利时政府26日率先宣布确诊一例境外输入的奥密克戎毒株感染病例，是一名年轻女性，未接种新冠疫苗，从埃及经土耳其回到比利时。

荷兰卫生部27日宣布，26日从南非约翰内斯堡飞抵荷兰首都阿姆斯特丹的两个航班上共计61名乘客新冠病毒检测呈阳性，正在分析病毒样本，以确认是否为奥密克戎毒株。

德国黑森州政府27日宣布，一名从南非返回的旅客疑似感染奥密克戎毒株。

美国、巴西、加拿大、澳大利亚、泰国、斯里兰卡、阿曼等国加入针对南部非洲国家旅客和航班颁布入境禁令的国家行列。受限国家包括南非、博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、纳米比亚、赞比亚、莫桑比克、马拉维和津巴布韦。

在南非，一些英国游客提前结束度假行程，赶在旅行禁令生效前搭乘航班回国，担心晚一步就回不了家。

«我觉得我们抢到了航班最后两个座位。»在约翰内斯堡国际机场，24岁的英国男子托比·赖德说。听说英国限制南非航班入境时，他和女友正在开普敦的桌山观赏日出。

联合国儿童基金会驻南非官员托比·弗里克告诉俄罗斯卫星通讯社，南非目前新冠疫苗供应充足，但如何尽快提高疫苗接种率是挑战，希望与南非卫生部和地方政府协作，同时争取私营企业支持，通过协调冷链运输和设置流动疫苗接种点实现这一目标。

曾主导阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发疫苗的英国科学家安德鲁·波拉德说，现有疫苗应该能够抵御新毒株，但具体情况得等今后几周获得更多研究数据后才能厘清。他27日告诉英国广播公司，他认为新毒株«极不可能»重演德尔塔毒株迅速传播的情况，且相信针对新毒株的疫苗可以«非常迅速»地研发出来。

德国病毒学家乌尔丽克·普罗策告诉德国广播电台，新毒株可能加快新冠病毒传播，公众应尽快接种疫苗加强针，以增强抗体水平。