央行将发行《天鹅》纪念硬币

哈通社/努尔苏丹/11月29日 -- 哈萨克斯坦中央银行近日将发行《天鹅》银质纪念币。

据了解，面值为5000坚戈、500坚戈、200和100坚戈的《天鹅》银质纪念币属于央行发行的主题为《游牧民族崇拜动物-图腾》系列。

《天鹅》纪念币正面，位于中间部分印有两只天鹅像和“天鹅（AQQÝ ）”字样，而反面印有哈萨克斯坦国徽。

5000坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，有一枚2毫米钻石、净重777.5克，直径100毫米，共发行350枚。

500坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，有一枚1毫米钻石，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行4000枚。

200坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行10000枚。

100坚戈纪念币由MN 25白铜以出厂硬币（brilliant uncirculated）标准制作，净重11.17克，直径31毫米，共发行30000枚。

据了解，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。另外，纪念币可在所有国家银行分部和国家银行官方网站（nationalbank.kz）购买。

【编译：小穆】