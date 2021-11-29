托卡耶夫总统出席哈瑞投资圆桌会议

哈通社/日内瓦/11月29日 —— 据总统府新闻局消息，正在对瑞士进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在日内瓦出席了投资圆桌会议。

托卡耶夫总统在讲话中指出，投资圆桌会议对哈萨克斯坦和瑞士之间的经贸合作关系的发展发挥重要作用。他还强调，瑞士长期以来是哈萨克斯坦的主要战略和投资合作伙伴。

“近15年，瑞士对我国经济投资了260亿瑞士法郎。而哈萨克斯坦向瑞士投资了7.752亿瑞士法郎。目前，200多家瑞士企业在哈萨克斯坦运营。其中包括嘉能可、西卡、Swiss Grow和施泰德等多家大型企业。这是对哈萨克斯坦和我们的引资政策的巨大新任。今年6月，我与哈萨克斯坦境内的瑞士企业代表举行了会面。我们愿意与你们建立持续和牢固的合作。”总统说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦在中亚地区中经济迅速增长的国家之一。独立30年以来，哈萨克斯坦吸引了3700亿美元投资，并与全球180个国家建立了贸易合作。

“我们的经济变得更强大，更具竞争力和吸引力。我们当前正朝着清洁、创新和多元化的经济模式迈进。对此，我们采取了实际措施。在此框架下，对投资者的全面支持已被确定为我们国家的优先事项之一。我们引入了从项目开始到结束为每个投资者提供个人支持的原则。国家将保障重要的投资项目的立法和金融稳定长达 25 年。”他说。

哈萨克斯坦总统表示，外国投资者理事会直属总统个人领导，而投资监管员根据政府总理的指示下工作。

“哈萨克斯坦成立了基于英国法律基础及设有独立法院，以及中亚地区独有的阿斯塔纳国际金融中心。金融中心参与企业截至2066年免征收公司所得税和增值税。此外，关于对外汇、签证和劳动力的要求有所简化。目前，全球59个国家的1000多家企业参与了我们的金融中心。”托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，全国已在经济优先领域建立了37个经济特区和工业特区。他指出，哈萨克斯坦近些年建设了强大的交通物流基地，确保了国家与全球运输走廊的连接。目前，链接中国和中亚、独联体国家、波斯湾国家和欧洲国家的国际运输线过境哈萨克斯坦。

瑞士企业联合总会（Economiesuisse）副主席扬·阿特斯兰德、施泰德铁路总裁、哈萨克斯坦-瑞士商业理事会瑞方主席彼得・斯普勒、哈萨克斯坦国家铁路公司总裁努尔兰·萨乌然巴耶夫、瑞典通用电气布朗-博韦里（ABB）总经理罗伯特·伊奇纳、安曼集团（Ammann Group）首席执行官汉斯-克里斯蒂安·施耐德、KS Genetics总裁菲利波·隆巴迪、嘉能可(Glencore) 代表尼古拉·波波维奇、INOKS Capital首席执行官纳比尔·阿卜杜勒-马西、巴塞尔·米卢斯·弗赖堡欧洲机场部门主任米哈伊尔·施文、m-3集团创始人兼总裁阿布达拉·沙提拉、Polymetrix AG公司首席执行官马尔丁·穆勒、科莱恩代表雅尔·施德等人发表讲话。

托卡耶夫总统向瑞士企业家们就为哈萨克斯坦经济的发展做出的贡献表示了感谢，并表示希望两国商界开展富有成果的有效合作。

此外，罗氏集团、菲利普莫里斯国际公司、Caviar House & Prunier、Swiss Choice Holding和布勒公司等瑞士企业领导人出席了会议。

【编译：小穆】