哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦总统召开联合新闻发布会

哈通社/努尔苏丹/12月6日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫同到访的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫举行双边大范围会谈后，在总统府共同召开了新闻发布会。

托卡耶夫总统表示，哈方认为，乌兹别克斯坦总统在独立30周年之际对哈萨克斯坦进行国事访问是兄弟乌兹别克人民对哈萨克人民的特殊尊重。

“乌兹别克斯坦对我们来说不仅是睦邻和重要合作伙伴，也是有着共同历史根源的兄弟国家。目前，两国之间的战略合作伙伴关系得到了有效发展，而双边经贸、投资和人文领域合作关系不断扩大。今天的会谈中，我们确定了将哈乌合作关系提升至新的发展水平方向。此外，我们还就国际和区域热点议程深入交换了意见，并就进一步推动多边合作框架下的相互行动达成了共识。我相信乌兹别克斯坦总统的此次访问将为双边合作带来新的动力。我想特别指出，两国达成了将双边合作关系提升至同盟关系的历史性决定。这将是进一步巩固我们兄弟关系和加强各领域合作关系的重要步骤。”托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统表示，双方在会谈中注重关注了加深经贸合作，以及落实联合项目和推动过境运输发展等问题。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦一贯支持灌溉、水电和生态之间的平衡。

最后，哈萨克斯坦总统强调，乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫的此次访问对两国合作关系的发展发挥重要作用。

【编译：小穆】