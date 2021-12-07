哈萨克斯坦支持世贸组织服务贸易国内规制谈判

哈通社/日内瓦/12月7日--12月2日， 67个世贸组织成员国就服务贸易国内规制联合声明倡议召开各参加方驻世贸组织代表团团长级会议，共同发表了《关于完成服务贸易国内规制谈判的宣言》。

世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉在讲话中感谢参与世贸组织谈判的国家在服务领域取得的成果。据世贸组织和经合组织研究，新规制的实施每年将为服务企业带来1500亿美元的利润。

哈萨克斯坦驻联合国日内瓦办事处常驻代表贾娜尔•阿伊特詹诺娃在讲话中指出，服务业在哈萨克斯坦GDP中的占比为56%，因此该领域对疫情后经济的多元化和复苏具有重要意义。同时，新的规制为扩大妇女在服务领域的经济权利和机会提供了机会。

哈方代表还向与会者就托卡耶夫总统为加强对妇女的社会和经济支持而实施的改革措施进行了介绍。这些改革措施涉及哈萨克斯坦的国际义务，包括取消女性禁止从事的行业清单。

值得一提的是，自哈萨克斯坦加入世贸组织以来，哈萨克斯坦经济中外国直接投资总额的30%用于服务业关键领域的发展。

服务业对全球GDP增长的贡献率为在60%左右，就业贡献率为30%。

【编译：达娜】