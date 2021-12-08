托卡耶夫总统会见吉尔吉斯斯坦内阁主席

哈通社/努尔苏丹/12月8日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统8日会见正在对哈萨克斯坦进行工作访问的吉尔吉斯政府内阁主席、总统办公厅负责人阿克勒别克·扎帕罗夫。

会谈中，双方就哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦双边战略合作的热点问题，包括发展经贸、投资、文化和人道主义合作的具体措施进行讨论。

托卡耶夫总统表示，扎帕罗夫的此次访问基于友好、睦邻和战略伙伴关系的精神，对哈吉关系具有重要意义。

总统指出，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦是兄弟国家，两国是集体安全条约组织和欧亚经济联盟成员，两国在双边基础上不断发展密切的合作关系。

托卡耶夫还谈到了相互贸易的积极态势。他表示，今年前九个月，双边贸易额增长9%至6.8亿美元，并强调了利用所有合作潜力加快这一领域步伐的重要性。

阿克勒别克·扎帕罗夫对托卡耶夫总统的会面表示感谢，并转达了吉尔吉斯斯坦总统的亲切问候，同时就哈萨克斯坦独立30周年表示祝贺。

扎帕罗夫表示，多年来，哈萨克斯坦已成为一个充满活力的发展中国家，政治和经济实力雄厚，在国际舞台上具有强大的权威性。吉尔吉斯斯坦人民总是为贵国取得的成就感到高兴，并能感受到兄弟哈萨克斯坦给予的支持。

他还表示，两国政府之间举行的会谈富有成果，并表示希望托卡耶夫总统即将对吉尔吉斯斯坦进行的访问能够取得良好成果。

会谈最后，哈萨克斯坦总统表示愿向吉尔吉斯斯坦提供援助，发展两国互利合作，并向吉总统萨德尔·扎帕罗夫转达了其诚挚问候。

【编译：达娜】