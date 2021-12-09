央行将于近期公布数字坚戈试点最终报告

哈通社/努尔苏丹/12月9日 -- 哈萨克斯坦数字坚戈试点计划的最终报告将于近期公布。

央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫在9日的政府工作会议上表示，央行将于12月15日发布数字坚戈试点方案的最终报告。

多萨耶夫表示，央行一直在积极的推动有关发展金融部门数字基础设施和引入金融创新的计划。

他指出，今年的主要举措之一，是旨在引入国家数字货币——数字坚戈的试点项目。

据其介绍，数字坚戈项目是与金融市场参与者和国际合作伙伴共同实施的。

多萨耶夫表示，目前全球范围内有63家央行在积极研究数字货币及其流通问题。

«数字货币的发行等问题是央行2021年的重点研究方向。»多萨耶夫说。

据央行行长称，数字坚戈平台的原型开发已经完成，并与市场参与者和国际组织进行了一系列讨论。

多萨耶夫表示，数字坚戈试点项目的中期结果已在第九届哈萨克斯坦金融家大会上公布，而最终报告将在2021 年 12 月 15 日发布。

多萨耶夫说，在 2022 年 7 月 1 日之前，央行将开发一个模型，用于就引入数字坚戈做出决策、评估收益和成本。

2022 年 12 月，将就是否需要引入数字坚戈做出最终决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】