第一副外长主持召开亚信会议高官委员会视频会议

哈通社/努尔苏丹/12月9日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部12月6-8日主持召开了亚洲相互协作与信任措施会议特别工作组会议和高官委员会视频会议。

亚信会议高官委员会主席、哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫总结了亚信会议2021年的工作成果，并指出了亚信会议日益增加的国际地位和成员国之间的积极相互合作。

努雷舍夫表示，第六次亚信会议外长会议今年在努尔苏丹成功举行。根据会议结果，与会者通过了成立亚信会议智者委员会和将亚信分析中心转型为正式平台，以及有关疫情安全、医疗卫生和制药、信息和通讯安全领域的更新版建立信任措施目录。 哈萨克斯坦第一副外长向各成员国代表通报了亚信会议发展，其中亚信会议转型至国际组织、2022年举办第六届峰会、组成智者委员会、成立亚信会议基金、落实联合国反恐怖主义战略框架下制定亚信会议行动计划等领域的工作计划。

亚信会议秘书处执行主任海拉特·萨热拜就秘书处工作成果和亚信会议2022年活动计划进行了汇报。他表示，亚信会议今年共举办35场活动，预计年底前还将举办3场活动。 亚信会议高官委员会通过了中小企业发展、金融业、疫情安全、医疗保健和制药、反恐怖主义行动、使用信息和通讯技术等主要领域的协调文件。与此同时，会议通过了与欧亚经济联盟和东盟建立外交关系的决议。

此外，会议还通过了亚信会议秘书处2022年预算和常设结构，以及提名哈萨克斯坦出任2022-2024年轮值主席国职务等决议。

【编译：小穆】