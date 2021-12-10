政府总理视察库斯塔奈州 向优秀员工颁发国家奖项

哈通社/努尔苏丹/12月10日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明9日对库斯塔奈州进行工作视察。

在哈萨克斯坦独立30周年纪念活动上，马明发表讲话指出，库斯塔奈州具有很高的农业和工业潜力，为国家的社会经济发展做出了巨大贡献。

他表示，自1991年以来，该州地区生产总值增长了10倍。该州负责生产全国50%的汽车产品，包括轻型汽车、卡车、公交车和轧制金属，同时还生产各类拖拉机、联合收割机等农业机械。

与此同时，库斯塔奈州是全国粮食安全领域最重要的地区之一。根据2020年的结果，该州在全国农业总产值中的份额超过9%的，达5740亿坚戈，其面粉产量（73.7万吨）居全国第一，黄油、牛奶和奶油产量居全国第二（5700吨），谷物产量（6000吨）居全国第三。

此外，该州交通基础设施正积极实施现代化工作，幼儿园、学校、医疗和体育设施正在建设中。独立以来，库斯塔奈州已建造总面积超620万平方米的住房。

作为开发地区潜力的一部分，到2025年，该州计划在工程、食品生产、农业综合企业、能源、采矿和采石领域实施100多个重要投资项目，总金额超过2万亿坚戈。



根据托卡耶夫总统签署的法令，马明在独立日前夕，向该州在农业、工业、公共服务、教育和科学、卫生、媒体等领域的优秀员工颁发了国家奖项。

在工作视察期间，总理还出席了«Auto Recycling»企业开业仪式，该企业是哈萨克斯坦首个、也是中亚地区唯一一个废弃农业机械加工综合体。企业年生产能力达4000台农产机。

此外，马明还出席了«通往库斯塔奈市»公路上托博尔河大桥的通车仪式。据悉，桥长度由此前的72米增加到了261米，宽度由9米增加到24.5米，通行能力将从每天1.17万辆增加到2.46万辆。

【编译：达娜】