三十年前的今天 哈萨克斯坦正式变更国名

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 1991年12月10日，哈萨克斯坦正式宣布将国家名称由之前的«哈萨克苏维埃社会主义共和国 (Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы) «变更为«哈萨克斯坦共和国»。

«祖国之光（Nur Otan）» 党新闻中心，今天在社交媒体官方账号上发布了一则《历史上的今天》的短片，专门讲述了由人民选举的首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在1991年12月10日宣誓就职的历史时刻。

就在距今30年前的今天，哈萨克斯坦的国家名称正式的从之前的«哈萨克苏维埃社会主义共和国 (Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы) «变更为«哈萨克斯坦共和国»。

独立之后，哈萨克斯坦明确的国家的边境范围，组建了凝聚国家和平与和谐的重要组织——哈萨克斯坦民族和睦大会，并自愿放弃了全球第四大核武器库。

30年来，哈萨克斯坦的贫困度减少了10倍，即从46.7%下降至4.6%，吸引直接投资达3670万美元，相当于中亚整体所得投资的75%。

独立至今，哈国共有1.7亿平方米的居民住房项目得到新建并交付使用，新建成公路3万多公里，新增1400多个医疗基础设施，1800多所新学校和900多个学前教育设施。





值得一提的是，在今年11月召开的祖国之光党政治委员会扩大会议上，首任总统向我国青年人介绍了«国家七大支柱»原则。

分别是：第一，独立是任何公民最宝贵的价值；第二，团结和谐是国家坚固的基础；第三，土地是祖先的遗产，人民的财富；第四，家庭和传统是社会的黄金支柱；第五，民族文化是人民的精神支柱；第六，教育和劳动是富裕生活的关键；第七，实用主义是竞争力的关键。