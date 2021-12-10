中国奇瑞汽车开始在哈萨克斯坦上市销售

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 中国知名的汽车品牌——奇瑞汽车，正式开始在哈萨克斯坦汽车市场上上市销售。

从12月10日开始，哈萨克斯坦国民即可通过设置在努尔苏丹市和阿拉木图市的销售中心，购买奇瑞汽车品牌下的Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 және Tiggo 8 Pro和其他Pro系列跨界车。

截至目前，两座直辖市的销售中心共有55辆奇瑞品牌汽车可供购买，本月结束前，这一数量将增至88辆。

阿斯塔纳汽车公司是哈萨克斯坦领先的汽车企业，拥有专业团队和丰富经验。2021年9月，阿斯塔纳汽车公司和奇瑞汽车签署分销协议。

根据奇瑞和阿斯塔纳汽车公司签署的经销协议，奇瑞授予其官方经销商、阿斯塔纳汽车公司旗下的第一汽车集团（First Motor Group）在哈萨克斯坦代表«Chery»品牌的权利。

值得一提的是，奇瑞是阿斯塔纳汽车公司代理的第二个中国品牌。2021年3月，阿斯塔纳汽车旗下的哈弗汽车哈萨克斯坦公司（Haval Motor Kazakhstan）获得了哈弗汽车进口商的地位。

阿斯塔纳汽车公司总经理别克努尔·纳斯普巴耶夫在接受采访时说：«我们对奇瑞品牌的可靠性以及与奇瑞汽车合作的巨大潜力充满信心。对我们来说，这是一个长期项目，我们打算将我们所有的知识、经验和资源都投入到它的开发中。»

奇瑞汽车集团是中国最大的汽车企业之一，已连续18年保持中国汽车出口领先地位。该企业的设计研发团队拥有在十多个国际领先企业有着多年工作经验的优秀人才，并以创新产品享誉80多个国家，创新设计方案获得多项国际大奖。

值得一提的是，奇瑞汽车是俄罗斯市场上最受欢迎的中国汽车品牌，而且该国消费者对该品牌的忠诚度也十分的高。举例来说，在 2019 年至 2020 年末购买奇瑞汽车的人中，有五分之一俄罗斯消费者此前曾拥有奇瑞汽车。2021年1月至10月，奇瑞在俄罗斯的销量增长了266%。

奇瑞国际公司负责人表示，奇瑞在全球拥有980万客户，在海外市场取得巨大成功。相信奇瑞在哈萨克斯坦同样能够取得好的成绩。奇瑞向哈用户展示最新技术和最好产品，因为哈萨克斯坦是奇瑞在全球市场上最重要的国家之一。

奇瑞汽车连续18年在中国品牌乘用车出口中处于领先地位。 2021年1月至10月，公司出口汽车20万辆以上，同比增长145.7%。今年1-10月共售出739,730辆汽车，比2020年同期增长44.3%。

值得注意的是，哈萨克斯坦所有新车型均享有厂家5年或15万公里质保。

按照经销商的规划，2022年奇瑞在哈萨克斯坦的经销商中心将达到9家，2023年将达到17家。

【编译：木合塔尔·木拉提】