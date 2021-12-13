总统出席国家奖章颁授仪式并发表讲话

哈通社/努尔苏丹/12月13日—在哈萨克斯坦30周年独立日来临之际，总统府13日举办国家奖章颁授仪式。

总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席仪式并发表讲话，向全体人民致以了节日的祝贺。

«这是一个庆祝国家独立的伟大节日。从历史的角度来看，我们在短时间内奠定了新哈萨克斯坦的基础，成为了经济强、威望高的强国。这一切，首先是首任总统纳扎尔巴耶夫高瞻远瞩政策的结果，同时也是我们全体人民共同努力的结果。»总统说。

总统表示，任何国家的成功都取决于其公民。

«这是生命的法则。一个拥有强大人力资本的国家可以克服一切困难。在独立时期，我国人民展示了国家独特的典范。说‘工作是吉祥之源、幸福之光’，并非空穴来风。事实上，国家的成功是全体人民的共同胜利。我们的许多公民为新哈萨克斯坦的发展做出了重大贡献。我要感谢所有公民们的辛勤劳动。»总统说。

总统表示，独立30周年是国家百年历史的重要时期，也是现代哈萨克斯坦历史上的一个重要里程碑。多年来，我国取得了长足的进步，克服了困难的挑战。

«哈萨克斯坦绝大多数公民通过他们的辛勤工作，为建设一个强大而发达的国家做出了重大贡献。今天，我要感谢所有为哈萨克斯坦的发展做出贡献的公民。你们展现了真正的爱国主义、专业精神和辛勤劳动。年轻一代将会以你们为榜样。»总统说。

总统还提到了经济和社会领域的现代化问题，包括工业、农业、建筑和金融业的发展。全国各地区正在实施重大的基础设施项目。教育和健康领域的全面转型仍在继续。国家正在稳步增加养老金、社会福利和工资，并履行其社会义务。

根据此前的报道，托卡耶夫总统签署总统令，授予一批公民国家奖章，以表彰他们对哈萨克斯坦社会经济和文化发展，加强人民之间的友谊与合作，以及积极的公共活动做出的重大贡献。

【编译：达娜】