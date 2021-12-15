第八件金人铠甲在首都首次展出

哈通社/努尔苏丹/12月15日 -- 在哈萨克斯坦出土的第八件«金人铠甲»（复原件）的展出仪式12月14日在首都国立博物馆举行。

第八件«金人铠甲»于2019年10月在阿克托别州铁米尔县塔斯科帕乡出土。哈萨克斯坦的专家学者们对这件属于斯基泰（萨克）分支萨尔马提亚人的古老文物，进行了长达两年的细致研究，并对其进行了精密的修复。

值得一提的是，在对第八件«金人铠甲»的修复工作当中，俄罗斯学者也参与其中并提供了帮助。

经过修复后的复原件，是首次对外展出。

哈萨克斯坦国立博物馆馆长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒在第八件«金人铠甲»的展出仪式上表示，源自最古老的游牧民族斯基泰人（萨克人）的«金人铠甲»，是哈萨克斯坦历史上最重要和最知名的文物宝藏。

«通过这件文物，我们将了解自己的古老先辈，清楚自己从何而来。这是无价的宝藏。»他说。

馆长指出，在首任总统提出的«精神文明复兴»框架下开展的考古学工作，为哈国历史领域填补了许多空白。他为此向参与这项工作的考古学者们表示衷心的谢意。

据学者们考证，第八件«金人铠甲»的原主人是一名50岁左右的男性，生前可能是贵族或头领，其墓葬中除这件金质铠甲之外，还有许多随身物品，包括腰带、配剑（残骸）等。

«金人铠甲»被安置在了国立博物馆的«金人大厅»当中，并开放给公众参观。

1969至1970年间，在今天的哈萨克斯坦伊塞克镇发掘出的斯基泰人（萨克人）王族墓葬中，出土了黄金装饰的保存完整的衣服，肉体已化，但人骨尚存，被命名«金人»。整个«金人»身上装饰的金制品逾4千块，其含义为«帮助领袖达到与日月同辉的地位»。

哈萨克斯坦«金人»的发现在中亚古代考古研究方面有着重大意义。

«金人»反映了斯基泰人（萨克人）在文化、艺术和政治等方面的较高成就，已成为哈萨克斯坦最著名的历史文化遗产之一，曾作为哈萨克斯坦国宝在中国、美国、俄罗斯、日本、韩国和欧洲等国家和地区举行巡展。

【编译：木合塔尔·木拉提】