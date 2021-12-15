中国等多国元首就独立日向纳扎尔巴耶夫致贺信

哈通社/努尔苏丹/12月15日—据首任总统官网消息，在哈萨克斯坦30周年独立日来临之际，多个国家领导人纷纷发来贺信，向首任总统纳扎尔巴耶夫致以了节日祝贺。

中国国家主席习近平在贺信中代表中国人民和其本人向首任总统和全体哈萨克斯坦人民致以节日的祝贺，并强调了纳扎尔巴耶夫多年来为国家发展做出的贡献。

«在您的英明领导下，哈萨克斯坦成功走上了建国之路，取得了巨大成功，成为欧亚地区的具有影响力的国家。中方视贵国为友好邻居和永恒的全面战略伙伴。我们相信，哈萨克斯坦将成功实施到2050年的国家发展战略，继续增强国家潜力，增加人民福祉。»习近平在贺信中写道。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安向纳扎尔巴耶夫和哈萨克斯坦人民致以热烈的问候，并祝愿国家和平繁荣。他还强调了哈萨克斯坦与土耳其之间的积极发展态势，同时谈到了11月12日在伊斯坦布尔举行的突厥国家组织峰会成果。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙表示，哈萨克斯坦取得的成就与纳扎尔巴耶夫直接相关。

«在独立的这些年里，兄弟般的哈萨克斯坦在建设一个具有前瞻性的现代国家方面取得了巨大成功，并在今日于国际舞台上占有一席之地。现代哈萨克斯坦的一切成就都与您和您作为哈萨克斯坦首任总统多年来卓有成效的公共服务密切相关。»拉赫蒙写道。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫在信中表示：«我感谢您为吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦在睦邻友好关系基础上建立牢固的战略伙伴关系和同盟关系方面所做的贡献。为了共同的利益，两国关系将继续发展和深化。借此机会，我祝愿兄弟哈萨克斯坦人民身体健康，繁荣昌盛。»

土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫在贺信中提到了哈萨克斯坦独立三十年所取得的成就。

«在独立的这些年里，哈萨克斯坦在加强国家地位、提高人民生活水平和提高其在国际舞台上的威望方面取得了长足的进步。我们为我们的近邻所取得的成就感到高兴，并已准备好发展具有战略意义的双边关系。»别尔德穆哈梅多夫说。

【编译：达娜】