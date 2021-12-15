总统：我们勇敢的祖先曾在欧亚大陆成立了强大的国家

哈通社/努尔苏丹/12月15日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日出席了独立30周年庆典活动，并发表讲话。

总统在讲话中说：“命运的悲剧没有抹去我们民族内心深处的解放精神。哈萨克人民勇敢的子女们一直呼唤着国家走向自由。我们建国的历史可以追溯到远古时期。曾高举狼旗的突厥人立志成为永恒的国家。阙特勤碑和毗伽可汗碑展现出我们历史的深远。我们勇敢的祖先曾在欧亚大陆建立了强大的国家。 ”

托卡耶夫表示，我们的祖先在广阔的草原上形成了独特的游牧文明。

“在欧亚大陆政治经济发展中发挥了重要作用。与此同时，他们为后代留下了崇高的精神和无价文化遗产。 ” 他说。

总统表示，哈萨克人民在反殖民解放运动中展现了英勇的表现。

“金帐汗国是中世纪大型国家之一，而哈萨克人民是它的直接继承人。随后，哈萨克汗国正式进入历史舞台。当今，所有哈萨克人都知道哈斯木汗和耶斯木汗，以及塔吾科汗制定的国家管理制度。成为国家强大支柱的草原法律制度一直流传到至今。 ” 他说。

托卡耶夫总统表示，我们的人民在历史上最困难的时刻展现了团结的力量。

“布兰特、沃尔布拉克和昂拉凯战役可以明确证明这一点。此外，哈萨克人民在反殖民解放运动中展现了英勇的表现。而阿拉什先烈为国家独立献出了生命。二战期间，哈萨克人民也付出了惨痛的代价。苏联时期，学者们为保留哈萨克文化和文明做出了巨大贡献。 ” 他说。

【编译：小穆】