托卡耶夫总统谈哈萨克斯坦在独立时期取得的成就

哈通社/努尔苏丹/12月15日--托卡耶夫总统在15日举行的哈萨克斯坦独立30周年庆典活动期间，谈到了国家在独立时期取得的成就。

«得益于大规模改革，国内经济总量实际增长2.5倍。以美元计算的人均GDP增长了13倍以上，确保了哈萨克斯坦在中亚地区无可争议的领导地位。»总统说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦吸引了超过3700亿美元的外国直接投资。就人均而言，我国领先于后苏联空间的所有国家以及个别东欧国家。哈萨克斯坦国际储备超过900亿美元。

«我国在地区、交通基础设施和社会领域的发展方面取得了重大进展。这些年来，新建和修缮公路1.3万公里，铁路250万条，‘西欧-中国西部’国际公路运输走廊哈萨克斯坦境内路段全面开通，库里克港在里海沿岸开放，工业得到了提振，已建成总面积达1.8亿平方米的居民住房，得益于此，150万人的住房条件得到了改善。»总统介绍道。

总统还提到，自独立以来，哈萨克斯坦已建成1800多所学校，其中包括21所纳扎尔巴耶夫精英学校。国家教育领域的订单数量逐年增长，在过去20年里增长了5倍。

【编译：达娜】