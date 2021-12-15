托卡耶夫：国家独立编年史由首任总统亲手撰写

哈通社/努尔苏丹/12月15日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日在独立30周年庆典活动上发表讲话时表示，在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的英明领导下，哈萨克人民成功克服了独立初期面临的挑战。

托卡耶夫表示，独立初期，哈萨克斯坦面临着巨大的挑战，而时任总统纳扎尔巴耶夫带领人民成功度过了这一时期。

“在新的地缘政治背景下成立新的国家不是一件容易的事情。在这最困难的时刻，纳扎尔巴耶夫承担起了艰巨的任务。实际上，国家独立编年史由首任总统亲手撰写。1991年，全国人民投票选择纳扎尔巴耶夫为总统。12月16日，纳扎尔巴耶夫签署了关于独立的宪法法案。这也成为了我国历史上最重要的时刻。”总统说。

托卡耶夫指出，独立后，哈萨克斯坦开启了新的发展历史篇章。

“12月17日，纳扎尔巴耶夫在阿拉木图聚集人群的广场上发表了讲话，并宣布了哈萨克斯坦的独立。甚至有些人可能没有完全理解独立的价值，而先辈一代非常清楚这是来之不易的。作为哈萨克斯坦独立的缔造者，纳扎尔巴耶夫将永远铭记在世界历史上。与此同时，他是在国际社会维护民族利益的著名政治家，可勇敢做出重要决定的改革家。”他说。

托卡耶夫总统强调，独立日是哈萨克人民为建国百年奋斗的结果，是人民坚韧不拔和对未来的美好憧憬的体现。

【编译：小穆】