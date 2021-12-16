参议院议长：保障主权独立是每一个人的责任

哈通社/努尔苏丹/12月16日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫向全国人民致以哈萨克斯坦共和国独立30周年祝贺。

议长在贺词中表示，独立日是哈萨克斯坦共和国主权独立的重要纪念日。

阿什姆巴耶夫表示，独立以来，哈萨克斯坦沿着首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫所奠定的方向，实现了无与伦比的发展成就。划定了国家边界、建立了系统性的国家经济体系，在外交政策上已经走上了建设性的道路。

«最重要的是，在这些年间我们完成了国家的建设。我们的价值观、历史和文化得到了传承和发展，我们的语言得到了尊重，我们的信仰得到了复兴，哈萨克斯坦是世界公认的和平、稳定与和谐的黄金摇篮。»他说。

议长还谈到了哈萨克斯坦的迁都历程和对突厥斯坦——这一突厥世界神圣宝地的复兴，并指出，正是由于主权独立，哈萨克斯坦才能够在30年间取得各领域发展的丰硕成果。

他强调，保障主权的独立，是全体国民的责任，也是国家的核心政策。

在贺词最后，议长呼吁全体国民为了国家的繁荣昌盛共同努力奋斗。

«祝贺哈萨克斯坦独立 30 周年，祝大家永享和平与繁荣。祖国万岁，主权万岁！»玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】