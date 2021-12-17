托卡耶夫：十二月英杰的非凡勇气将永远在哈国历史中占有重要地位

哈通社/努尔苏丹/12月17日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫指出，1986年发生在阿拉木图的抗议示威，体现了哈萨克斯坦人民对自由的追求。

托卡耶夫总统17日发表推特，对1986年12月17~19日发生在阿拉木图市的«杰勒托克桑事件（十二月事件）»进行了评价。

托卡耶夫总统在推文中写道：«距今35年前，哈萨克青年们自发组织起来，对前苏联当局的干涉行为表达了抗议。1986年的抗议活动，体现了哈萨克斯坦人民对自由的追求。作为独立的先驱者，十二月英杰们的非凡勇气将永远在国家历史中占有重要的地位。»

今天是哈萨克斯坦共和国民主革新日，也是全国人民纪念和缅怀«杰勒托克桑事件（十二月事件）»受害者们的纪念日。

1986年12月16日，哈萨克苏维埃社会主义共和国首都阿拉木图的哈萨克青年学子针对苏维埃政权进行和平抗议活动，抗议苏共中央违反宪法，非法撤销原哈共主席库纳耶夫的职位，并代之以一位俄国人科尔宾的行为。

哈萨克青年要求苏联当局不得违反列宁的民族政策，每一个民族都有权选出自己的领导人。

但这一和平抗议活动遭到了苏联当局的敌视，并派出武装军警实施镇压，造成抗议者多人死伤。苏联当局随后还逮捕并审判了多名参与抗议的大学生。

«杰勒托克桑事件»后，全国各大城市爆发抗议活动，并扩张至整个苏联，成为苏联解体的导火线。1991年12月，苏联正式解体，哈萨克斯坦宣布独立。

独立后，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫颁布命令，宣布参加«杰勒托克桑事件»的学生们和群众无罪，并将12月17日定为哈萨克斯坦民主革新日。

【编译：木合塔尔·木拉提】