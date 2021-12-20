中亚-印度对话会议在新德里举行 哈国外长出席

哈通社/新德里/12月20日 – 应印度外交部部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）的邀请，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德率团访问印度首都新德里，并出席了在当地举行了的《中亚——印度》对话第三次外长会议。

出席此次会晤的还有土库曼斯坦内阁副主席兼外交部长拉希德·梅列多夫、吉尔吉斯外交部长鲁斯兰·卡扎克巴耶夫、塔吉克斯坦外交部部长西罗吉丁·穆赫里丁、乌兹别克斯坦外交部部长阿卜杜勒阿齐兹·卡米洛夫。

会议期间，外长们讨论了多边合作和提高经济合作有效性的有前景的领域，包括相互贸易、投资、工业和加强与印度的交通联系。

各方重点讨论了共同应对当前挑战和威胁的重要性，并就解决区域环境问题、防止跨境威胁以及加强人文领域交流等议题进行了讨论。

中亚地区联合项目的实施以及开展对话的优先事项等内容，也得到了各方的特别关注。

特列吾别尔德在会晤期间，强调了推进各国间合作、加强对话平台机制建设、促进区域间贸易多元化、发展过境运输线路和未来能源合作，以及加大各方在数字化、金融、科技领域合作的重要性。

在此次会议后，通过了《中亚-印度对话外长联合声明》。

当天的会议框架下，哈萨克斯坦和印度外长之间还举行了双边会晤。双方就共同关心的地区和国际热点议题，以及进一步深化两国战略伙伴关系等深入交换了意见。

根据议程安排，中亚各国外交部长还将与印度总理莫迪举行联席会议。