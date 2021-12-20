托卡耶夫总统会见各国议会联盟主席帕切科

哈通社/努尔苏丹/12月20日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统20日会见各国议会联盟主席杜阿尔特·帕切科。

会谈中，双方讨论了哈萨克斯坦与各国议会联盟之间的重要合作领域。

托卡耶夫总统强调了帕切科对哈萨克斯坦的访问对加强双边合作的重要性。

«各国议会联盟是发展各国议会关系的重要领导组织。你的访问对扩大议会外交具有政治意义。我们非常重视发展与本联盟之间的密切关系，并支持您担任这个重要组织主席的使命。»总统说。

托卡耶夫总统还向帕切科介绍了旨在加强哈萨克斯坦民主体制和法治、确保人权和性别平等的大规模政治改革的实施情况，并邀请帕切科参加 2022年9月举行的第七届世界和传统宗教领袖大会。

帕切科则感谢托卡耶夫总统的接待，并就哈萨克斯坦独立30周年表示祝贺。他还赞扬了国家现阶段的经济和外交成就，指出哈萨克斯坦在国家和人民之间的对话方面树立了光辉典范。

葡萄牙议会代表帕切科随后向总统简要介绍了各国议会联盟发展的优先事项。他表示，在哈萨克斯坦和葡萄牙关系发展的背景下，努尔苏丹与里斯本的合作正在迅速发展。

【编译：达娜】