奥密克戎俩月内可能成为韩国主要流行毒株

哈通社/努尔苏丹/12月20日-- 据韩联社消息， 韩国防疫部门20日预测，新冠病毒变异株«奥密克戎»今后一两个月内恐成为韩国新冠疫情的优势毒株。

韩国中央防疫对策本部流行病学调查组组长李相元（音）当天在记者会上预测如上。他表示，如果能有效防控疫情，时间点晚于预期。

防疫部门表示，奥密克戎毒株传播速度极快。从11月底至今，境内累计发现178例感染奥密克戎毒株的病例。若再加上10例疑似病例，奥密克戎毒株累计相关病例将达到188例。其中，54例为境外输入，134例为社区感染。无症状感染者占19.8%，有症状者出现发热、咽喉痛、咳嗽等症状，均为轻症。

另外，奥密克戎毒株在家庭内部的传染率44.7%，达到德尔塔毒株（20%）的两倍以上。此外，有5人在接种加强针后遭到突破性感染。





韩国中央防疫对策本部20日表示，全国新冠疫情风险指数连续4周被评为最高等级«很高»。

全国疫情风险度自11月第四周（11月21日至27日）以来连续四周被评为最高水平。其中首都圈从11月第三周起连续5周维持«很高»水平，非首都圈自上周（12月5日至11日）被上调为最高等级后，连续两周维持«很高»水平。

防疫对策本部表示，首都圈医疗系统仍处于超负荷运转，非首都圈医疗系统也告急。首都圈重症病床使用率从上周的85.9%升至本周的86.5%，同期非首都圈从68.5%升至72.6%。此外，上周日均新增确诊病例为6866例，较前一周增加798例，但住院患者小幅减少。防疫对策本部分析认为，这主要是因为60岁以上人群的加强针接种率大幅提升。

防疫部门目前将新冠风险划分为«很低»«低»«中»«高»«很高»5个级别，评估指标分为3大项17小项，具体包括重症床位使用率、每周危重症病例数、60周岁以上确诊病例占比等。