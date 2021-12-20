哈萨克斯坦总理对莫斯科进行工作访问 与米舒斯京举行会谈

哈通社/努尔苏丹/12月20日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对莫斯科市进行的工作访问框架下，20日会见俄罗斯政府总理米哈伊尔·米舒斯京。同时，与俄罗斯国有企业的管理层，以及金融和银行界代表举行一系列会谈。

与俄罗斯总理米舒斯京进行的会谈期间，双方讨论了进一步加强哈萨克斯坦和俄罗斯在经贸、金融投资、过境运输、农业、石化、能源和航天，以及产业合作框架下合作的前景。

双方谈到了在欧亚经济联盟框架下合作的热点问题，以及实施共同措施以应对 COVID-19 的传播并消除大流行对哈萨克斯坦和俄罗斯经济的影响相关问题。

马明指出了在两国国民经济积极复苏的背景下，哈俄经贸关系和投资合作的积极发展趋势。

根据今年前10个月的结果，哈萨克斯坦与俄罗斯的贸易额增长30%，达195亿美元。在这方面，贸易结构多元化取得进展—哈萨克斯坦出口增长39.4%，其中加工产品增长47.7%。 从出口结构看，以下领域产品出口明显增长，石化（+18.6%）、机械工程（+21.9%）、化工（+33.1%）、轻工（+27.1%）。 与大流行前的2019年相比，贸易量增长21%以上。

2021年上半年，俄罗斯对哈萨克斯坦经济的直接投资额增长17%，达7.049亿美元。 在工程、冶金、化工等产业合作领域，正在实施价值约18亿美元的9个大型项目。 另外，价值28亿美元的9个项目正在商讨阶段。

今年前11个月，经哈萨克斯坦和俄罗斯，向中亚、欧洲和远东地区运输73.32万标准箱，与2020年同期相比，增长30.7%。 中国-欧洲-中国运输线中转集装箱运输量为60.22万标准箱（+31%）。

同时，还谈到了两国在环境保护和合理利用自然资源领域的合作。在这方面，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫和俄罗斯自然资源和生态部部长亚历山大∙科兹洛夫做出了工作汇报。

会谈框架下，双方签署了«西欧—中国西部»国际运输路线上以天然气为燃料的产销基础设施建设合作备忘录，以及2021-2030年相关行动计划。

与此同时，通过了 2021-2025 年哈俄边境汽车检查站发展路线图。

哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）与俄罗斯出口中心和 Ozon Marketplace 签署了合作备忘录。

此外，政府总理还与 俄罗斯国有企业代表举行了一系列会谈，谈论了两国间数字、金融、银行和铁路、投资和加工业，以及航天领域合作问题。

【编译：阿依波塔】