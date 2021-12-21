参议院议长会见各国议会联盟主席帕切科

哈通社/努尔苏丹/12月21日—参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫20日会见正在对哈萨克斯坦进行正式访问的各国议会联盟主席杜阿尔特·帕切科。

会谈中，双方就进一步加强哈萨克斯坦议会与各国议会联盟之间的合作关系进行了讨论。

议长介绍了为落实托卡耶夫总统关于现代化建设方向的立法工作，包括进一步推进哈萨克斯坦政治制度的民主化。

阿什姆巴耶夫还谈到了今年6月8日总统签署的关于人权领域采取进一步措施的法令。他表示，为执行该法令，已通过了一项优先行动计划，包括制定关于防止歧视妇女、预防和打击人口贩运，以及残疾人就业等方面的相关法案。

此外，议长还详细介绍了哈萨克斯坦在确保民族间和宗教间和谐方面的经验。

他指出，在首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议下，世界和传统宗教领袖大会已成功举办18年。出席论坛的不仅有宗教领袖，还有世界知名政界人士。第七届大会将于明年9月召开，会议主题将围绕在大流行后时期世界和传统宗教领袖在人类社会精神发展中的作用展开。

此外，双方还谈到了中亚安全、阿富汗局势以及抗击新冠疫情等问题。

对此，议长呼吁各国议会联盟主席支持托卡耶夫总统提出的有关在联合国框架内设立国际生物安全机构的倡议。

【编译：达娜】