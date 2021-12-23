参议院通过关于废除死刑的法案修正案

哈通社/努尔苏丹/12月23日 – 参议院全体会议今天（23日）通过了《就废除死刑问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案。

参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦自独立以来，一直在逐步的减少对死刑这一刑罚的使用。

议长指出，托卡耶夫总统在2021年11月的社会信任会议期间，也表达了关于废除死刑的建议。

阿什姆巴耶夫强调，随着这一修订案的正式通过，哈萨克斯坦也将正式的成为在法律层面上禁绝死刑的国家之一。

参议院议长随后还表示，哈萨克斯坦一直在行动上支持国际废除死刑的运动。

«我相信，此次通过的法律，哈萨克斯坦将在民主化的发展道路上贡献自己的力量。»玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

2003年12月，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，宣布对哈萨克斯坦共和国刑法中的死刑条款实施冻结。在这一冻结令颁布之前，哈萨克斯坦全国范围内共执行了536例死刑判决。

2020年9月23日，在位于纽约的联合国总部，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫代表哈国政府签署了旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书。

哈议会下院于2020年12月23日举行全体会议，审议并通过了«关于批准《旨在废除死刑的〈公民权利和政治权利国际公约〉第二项任择议定书》的法案»。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫于2021年1月2日签署批准该法案。

值得一提的是，根据《旨在废除死刑的〈公民权利和政治权利国际公约〉第二项任择议定书》，哈萨克斯坦将保留战时对犯下严重战争罪行的人使用死刑的权力。

【编译：木合塔尔·木拉提】