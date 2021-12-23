托卡耶夫总统接见能源部长

哈通社/努尔苏丹/12月23日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日接见能源部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫。

会谈期间，能源部长就能源领域的发展问题做出了工作汇报。

据其介绍，计划通过实施田吉兹、卡沙甘、卡拉恰干纳克、卡拉姆卡斯-田吉兹、哈扎尔油田的项目，到2030年将石油产量提高到1.042亿吨。

同时，介绍了石油产品市场情况，以及防止未来燃料短缺相关措施。

据部长介绍，计划缩短炼油厂的维修时间，并实现20万吨石油产品储备。

部长还讲述了国家供气项目。他表示，目前为止，天然气覆盖人口超过1030万，天然气供应水平为55%。计划通过向北部和东部地区供应天然气，到 2030 年将这一数字提高到 65%。

在这方面， «别伊涅乌-博佐伊-奇姆肯特»、«别伊涅乌—扎瑙津»和«布哈拉—乌拉尔»等新天然气管道可满足天然气高需求。

此外，能源部长向总统介绍了能源系统的现状和为防止电力短缺而采取的紧急措施，以及至 2030年计划实施的价值 约30万亿坚戈的天然气、石油、石化、炼油、电力和可再生能源领域的157个投资项目。

最后，托卡耶夫总统指出了发展石化工业的重要性，并向马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫下达一系列工作指示。

【编译：阿依波塔】